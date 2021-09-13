Главные новости за 13 сентября 2021 года

— В интернете появилось видео, на котором фермеры в Херсонской области уничтожают арбузы, которые не смогли продать.
— Жители оккупированных регионов могут принять участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации, если это позволит им оставаться в безопасности.
— В Офисе омбудсмена обнаружили сайт, на котором размещены основные персональные данные украинцев. Всего база данных содержит до 53 млн записей.
— Массовое отравление в школе Хмельницкого спровоцировала бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружили у четырех работников персонала пищеблока учебного заведения.
— В Украине будут циркулировать три штамма гриппа. Это B/Washington, H1N1 и H3N2.
— Коронавирусом в Украине заболели 1205 людей. Умерли 18 человек.
— Группу сотрудников СБУ уличили в похищении бизнесмена, краже его вещей, пытках и вымогательстве крупной денежной суммы, которую пострадавший выплатил в виде 7 биткоинов.
— Работа режиссера из Одессы Тани Муиньо удостоилась главного приза престижной премии MTV Video Music Awards. В целом клип на песню Montero выиграл 3 номинации из 5.
— В Турции в ДТП попал автобус. Пострадали десятки украинцев.
— В России под Иркутском при заходе на посадку разбился двухмоторный самолет L-410. Погибли четыре человека, еще 12 — пострадали.
— В Японии на берег выбросило огромного кашалота. Он погиб.
— Бритни Спирс проинформировала о своей помолвке. Ее жених — фитнес-тренер Сэм Асгари.
— По мнению британского исследователя Ника Редферна, звезду Голливуда Мэрилин Монро убили из-за случайно рассекреченных президентом США Джоном Кеннеди документов об инопланетянах.
— Поклонники сравнили американскую певицу Мадонну с порнозвездой, увидев наряд, в котором она вышла на церемонию MTV Video Music Awards.