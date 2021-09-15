День демократии: какой праздник отмечается 15 сентября 2021 года

Сегодня, 15 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День демократии и День памяти преподобного Феодосия Печерского.

День демократии

В 2007 году ООН утверждает резолюцию об установлении специального Дня демократии. В качестве праздничной даты было выбрано 15 сентября в память о 20-ой годовщине

Международной конференции новых и восстановленных демократий. Замысел ООН предполагает направление внимания общественности к демократическим тенденциям в современном мире, ведь число функционирующих демократий сегодня является самым высоким за всю мировую историю. Структуры власти более половины из существующих государств выбираются народом. Более того, правительство развитых стран считается легитимным только после народного признания.

День памяти преподобного Феодосия Печерского

15 сентября и 16 мая – дни памяти преподобного Феодосия Печерского. Он стал одним из основателей Киево-Печерского монастыря. Его именем были названы Дальние пещеры Лавры и святой источник, расположенный на монастырской территории.

Сегодня Феодосия почитают вместе с Антонием Печерским, который был его духовным наставником. Вопреки всему Основным источником информации о жизни Феодосия стал труд Нестора Летописца. Монах также известен, как автор знаменитой «Повести временных лет». Этот фундаментальный труд играет важную роль для всей славянской культуры. Феодосий родился в Киеве. Его отец занимался военным делом. В скором времени после рождения сына его вместе с семьей отправили в Курск. В этом городе и вырос Феодосий. Когда он был еще подростком, отец скончался. Мать Феодосия была набожной и благочестивой женщиной, но не умела сдерживать свою властную натуру.

Когда мальчик заявил, что хочется посвятить свою жизнь служению Богу, она не смогла смириться с его решением. Сверстники издевались над Феодосием, а мать периодически поколачивала его. Будучи подростком, он сбежал из дома и отправился прямиком в Киев. Здесь мальчик обращался в разные обители с просьбой постричь его в монахи, но везде получал отказ из-за слишком юного возраста. В конечном счете, он обратился к Антонию Печерскому, который смог заметить, как искренне подросток мечтал служить Богу. Данные о том, кто постриг Феодосия, расходятся. По одной версии это сделал сам Антоний, а согласно другим источникам, наставник попросил об этом Никона Печерского.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День памяти князя Олега;

- В 1971 году была создана международная экологическая организация Greenpeace;

- В 1916 год во время Первой мировой войны в битве на реке Сомме впервые в истории применен танк.