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Новости > Священник УПЦ объяснил, почему человек бывает несчастным

Священник УПЦ объяснил, почему человек бывает несчастным

Александра Кудрявцева
13.09.21 17:40
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Священник УПЦ объяснил, почему человек бывает несчастным
Главное: Человек несчастен, потому что он не ищет Божьего, а ищет удовлетворения своих страстей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.
 
«Человек не умеет жить перед Богом. Не умеет перед Ним ходить. И не хочет исполнять Его всеблагую волю, а желает исполнять лишь свое, грешное, материальное, обреченное на разрушение и разложение. Потому человек и несчастен, что он не ищет Божьего, а ищет удовлетворения своих страстей, которые ненасытимы. Ведь душа по природе своей христианка, и она насыщается только поиском Бога и обретением Его», — пояснил отец Андрей.
 
Он рассказал один случай из жизни преподобного Паисия Святогорца.
 
«Однажды преподобному Паисию Святогорцу подарили кофеварку. Так он тут же ее отдал назад и сказал, что она ему не нужна. Потому что электрическая кофеварка была для него ярмом. Ее нужно мыть, чистить, ради нее нужно провести электричество, для нее нужно доставать хороший кофе. Вместо всего этого счастливый старец Паисий продолжал пить чай из консервной банки, а воду кипятил на костре. Освобожденное время использовал для углубления в молитву. Так вот, мне кажется, что всем очень полезно вернуться к состоянию „костра и консервной банки“. Жить нужно просто. Преподобный Амвросий Оптинский сказал, что „где просто, там Ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного“», — рассказал священник.
 
Он отметил, что вместо этого люди рабы страстей, а через них рабы вещей, ради приобретения которых живут и умирают.
 
«Жил, копил, старался, трудился, построил дом и всё в нем. Зашел, справил новоселье, надеясь пожить в свое удовольствие, и умер. Вот и всё. Или живут-живут, дом — полная чаша, а счастья нет. И всё разваливается. Или трудились, наживали, строили, организовывали комфорт и модность в доме. Всё сделали. А потом семья развалилась. А почему? Потому что семья воспринималась как предприятие по постройке дома и организации богатого и комфортного быта. Цель достигнута, а что дальше? Дальше пустота. Бессмысленность жизни. Человек не может жить ради плазмы и ради „бентли“ или пятикомнатной квартиры. Ему всегда нужна высшая цель. Если ее нет, то он несчастлив. И вот человек сидит в небоскребе, в золотой клетке и несчастлив, а преподобный Печерский святой сидит в темной пещере без окон и дверей и счастлив», — пояснил отец Андрей.
 
Священник отметил, что Иисус Христос подготовил людям бесконечно прекрасный путь к Нему, где каждая степень — это познание и блаженство, а каждая высшая степень еще большее познание и блаженство, которые нескончаемы и безграничны. «Потому что Бог Нескончаем и Безграничен. Нужно научиться жить в системе координат Его заповедей. Заповеди Божии — те крылья, которые даруют возможность встретиться с Ним, обретя в Нем счастье, мир и покой», — заключил священник Андрей Чиженко.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал об опасной духовной болезни — прелести.
 

Тэги: человек, УПЦ

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