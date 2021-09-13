Правительство поддержало идею предоставления карантинных льгот для вакцинированных украинцев

Главное: Кабинет министров готовит изменения, в соответствии с которыми вакцинированные украинцы и заведения, в которых они работают, получат преференции в случае введения жестких карантинных ограничений.

Детали: В постановление «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19» в ближайшее время будут внесены изменения, которые предоставляют льготы вакцинированным или тем, у кого отрицательный ПЦР-тест. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания, посвященного предотвращению распространения болезни COVID-19, важно помнить о важности вакцинации для работников учебных заведений, чтобы обезопасить детей.

В тему: На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко выступил с инициативой ослабления карантинных ограничений для вакцинированных украинцев.