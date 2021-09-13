Новый клуб Роналду отбил его стоимость на одних только футболках

Главное: Известный английский футбольный клуб «Манчестер юнайтед» заработал на продаже футболок с именем и номером Криштиану Роналду сумму, превышающую стоимость игрока.

Детали: Со времени перехода португальского футболиста Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед» клуб заработал 188 млн фунтов стерлингов на продаже футболок с надписью «RONALDO 7». Как сообщает LB.ua, из этих денег МЮ получит чуть более 13 млн фунтов комиссионных, однако даже эта сумма превышает платеж, который «красные дьяволы» заплатили «Ювентусу» за трансфер Роналду.

При этом, как подчеркивают СМИ, в Англии футболок «Манчестер Юнайтед» с надписью «RONALDO 7» было куплено в 2 раза больше, чем футболок ПСЖ с надписью «MESSI 30» во Франции.

В тему: В минувшие выходные Криштиану Роналду дебютировал за «Манчестер Юнайтед», забив два мяча в игре с «Ньюкаслом».