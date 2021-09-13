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Новости > Причиной массового отравления детей в хмельницкой школе стала смертельно опасная бактерия

Причиной массового отравления детей в хмельницкой школе стала смертельно опасная бактерия

Александр Панько
13.09.21 15:42
447
Причиной массового отравления детей в хмельницкой школе стала смертельно опасная бактерия

Главное: Массовое отравление в школе Хмельницкого спровоцировала бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружили у четырех работников персонала пищеблока учебного заведения.

Детали: По состоянию на 13 сентября в Хмельницком расшифрована вспышка инфекции в одной из местных школ и установлен источник возбудителя инфекции. Как сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк.

Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: бактерия была обнаружена в 12 образцах пищевых продуктов, 3 блюдах и 60 смывах.

Справка: Золотистый стафилококк — вид шаровидных грамположительных бактерий из рода стафилококков. Приблизительно 25–40 % населения являются постоянными носителями этой бактерии, которая может сохраняться на кожных покровах и слизистых оболочках верхних дыхательных путей.

Может вызывать широкий диапазон заболеваний, от легких кожных инфекций до смертельно опасных заболеваний, таких как пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. Диапазон заболеваний простирается от кожных, мягких тканей, респираторных, костных, суставных и эндоваскулярных до раневых инфекций. Он до сих пор является одной из четырех наиболее частых причин внутрибольничных инфекций, часто вызывая послеоперационные раневые инфекции.

В тему: 8 сентября 2021 года в одной из школ Хмельницкого произошло массовое отравление детей.

На следующий день количество пострадавших детей увеличилось до 84.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, еда, отравление, происшествие, здоровье, обучение, образование, Хмельницкий, бактерия, новости Украины

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