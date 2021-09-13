В интернете нашли сайт с личными данными десятков миллионов украинцев

Главное: В Офисе омбудсмена обнаружили сайт, на котором размещены основные персональные данные украинцев. Всего база данных содержит до 53 млн записей.

Детали: Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обнаружил в интернете базу жителей Украины, которая может содержать до 53 млн записей с персональными данными. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, речь идет об имени, дате рождения, номере телефона и физическом адресе вплоть до номера квартиры.

Офис омбудсмена направил письмо в полицию для открытия уголовного производства и принятия соответствующих мер реагирования.

В тему: В апреле 2020 года в Telegram появились боты, при помощи которых по номеру телефона можно узнать определенную информацию о гражданах Украины. Предположительно они берут данные из украденной базы клиентов «Приватбанка».