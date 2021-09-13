Британец связал смерть Мэрилин Монро с инопланетянами

Главное: Звезду Голливуда Мэрилин Монро убили из-за случайно рассекреченных президентом США Джоном Кеннеди документов об инопланетянах.

Детали: Знаменитая голливудская актриса Мэрилин Монро была убита после того, как ей стали известны секретные данные об инопланетянах. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на книгу британского писателя Ника Редферна «Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро», официальная версия смерти звезды является лишь прикрытием.

Как утверждает автор, передозировка наркотиками была лишь прикрытием, подстроенным агентами ЦРУ, чтобы скрыть правду о «разбившихся НЛО и странных телах, хранящихся на военных базах США», которую она могла узнать от президента США Джона Кеннеди.

Справка: Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон) — американская киноактриса, секс-символ 1950-х годов, певица и модель. Стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

В 1961 году познакомилась с президентом США Джоном Кеннеди. Ходили слухи об их романе, а также о романе Мэрилин с его братом Робертом Кеннеди. Однако явных доказательств этих связей нет.

Тело Монро было обнаружено 5 августа 1962 года. По официальной версии, она совершила самоубийство, приняв большое количество барбитуратов. Однако существует несколько альтернативных версий, наиболее популярные из которых — политическое убийство братьями Кеннеди, а также врачебная ошибка психотерапевта актрисы Ральфа Гринсона.

В тему: В ноябре 2012 года снимки знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро были проданы на аукционе в Польше за $750 тыс.