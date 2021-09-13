Глава семейства на Херсонщине угрожал гранатой жене и четырем детям

Главное: В одном из сел не Херсонщине нетрезвый мужчина забаррикадировался на втором этаже своего дома и угрожает взорвать гранату. Перед этим он угрожал своей большой семье.

Детали: Рано утром 13 сентября в полицию Херсонской области поступило сообщение от жительницы пгт Ивановка, которая заявила, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает его взорвать. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, на место происшествия выехало руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники роты полиции особого назначения.

Как выяснили правоохранители, мужчина проживает с женой и четырьмя детьми. Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным.

После этого жена и дети вышли из дома и вызвали полицию. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет.

Мужчина закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. Территорию возле домовладения окружили. Людей отвели на безопасное расстояние.

Полицейские ведут с мужчиной переговоры. В случае отказа прекратить правонарушение, к нему планируют применить полицейские меры, предусмотренные законом, указывают правоохранители.

В тему: 8 августа 2021 года в Кривом Роге бывший участник АТО пострадал от взрыва гранаты. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Осколочные ранения получили также трое полицейских.