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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, может ли печаль принести духовную пользу

Митрополит УПЦ рассказал, может ли печаль принести духовную пользу

Александра Кудрявцева
13.09.21 11:35
228
Митрополит УПЦ рассказал, может ли печаль принести духовную пользу

Главное: Только печаль о Боге может быть спасительной для души.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Мирская печаль убийственна — учит апостол Павел. Она убивает наше тело, как это уже неоднократно было замечено в медицине. Человек, который пал духом из-за болезни, умирает часто не от самой болезни, а от унылого состояния, которое не дает возможности работать его иммунитету. „Разве кому-то помогла печаль, разве она исцелила или воскресила хотя бы одного человека?“ — задает риторический вопрос Иоанн Златоуст», — отметил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что печаль может быть также проявлением гордости и неудовлетворенности жизнью.

«Мирская печаль убивает душу, когда человек отчаивается от того, что не соответствует своим представлениям о самом себе или надуманному миром уровню бытия в нем (благосостоянию, красоте тела, планке социальной значимости и т.п.). Именно так проявляет себя в нас гордость. Эта же печаль может убивать и других людей, когда проявляется в чувстве зависти, как это было с Каином и Авелем», — объяснил архиерей.

Однако, отметил владыка, существует печаль, которая помогает душе стать лучше — печаль о Боге.

«Только печаль о Боге может быть спасительной для души. Несмотря на то, что она появилась в нас после греха, но она же является и средством против греха. Потому что ею уничтожается сам грех. Когда враг рода человеческого пытается внушить нам мысль о том, что по нашим грехам нас ждет только мука вечная и нет нам уже прощения, Святые Отцы учат в этом случае вспомнить о том, что грехи всего человечества — это маленькая горсточка песка, брошенного в океан бескрайней и бесконечной Любви и Милости Божией. Поэтому нет нам права унывать и отчаиваться», — подытожил митрополит Лука.

В тему: Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи о богатом юноше.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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