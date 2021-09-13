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Новости > Зеленский разрешил жителям ОРДЛО голосовать на российских выборах

Зеленский разрешил жителям ОРДЛО голосовать на российских выборах

Александр Панько
13.09.21 10:56
422
Зеленский разрешил жителям ОРДЛО голосовать на российских выборах

Главное: Жители оккупированных регионов могут принять участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации, если это позволит им оставаться в безопасности.

Детали: Результаты проведения российских выборов в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут юридически ничтожными. Однако, по словам, пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, «если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя, пусть голосует, без проблем».

«Но на международном уровне и на уровне юридическом, легитимном это не имеет абсолютно никакого значения», — заявил он в эфире телеканала «Дом», подчеркнув, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди могут идти на голосование, если это позволит им оставаться в безопасности.

«Он говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт — пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал — пусть голосует. Все равно Украина вернет эти территории, и люди, которые остаются украинцами, вернут свои украинские паспорта. Не вернут их, они их просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут», — объяснил пресс-секретарь.

В тему: По данным СБУ, с начала сентября на временно оккупированных территориях Украины началась массовая незаконная выдача российских паспортов. При этом их обладатели не имеют права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Тэги: выборы, Россия, политика, Госдума, Владимир Зеленский, новости Украины, Сергей Никифоров

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