ДТП в Сумской области: пострадали дети

Главное: В Сумской области произошло ДТП. Пострадали дети.

Детали: В Сумской области на трассе Батурин-Конотоп-Сумы в пгт Николаевка в минувшие выходные произошло ДТП. В нем пострадали дети, сообщает полиция.

Информируется, что автомобиль ВАЗ 2109 под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН.

Отмечается, что обе машины получили значительные механические повреждения, а водитель и пассажиры легковушки получили травмы.

При этом детей четырех, десяти и двенадцати лет забрали в Сумскую областную клиническую больницу.

Уже открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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