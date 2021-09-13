Коронавирус в Украине: 1 205 заболевших и 18 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 1 205 людей. Умерли 18 человек.

Детали: Стали известны сводки по коронавирусу в Украине на понедельник, 13 сентября. Данные приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 1 205 случаев заразы. Госпитализировали 833 человек, а выздоровели 758 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 10 668, методом ИФА – 1 659, экспресс-тестами – 9 147.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (166), а также Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Умерли еще 18 людей. За все время скончались 54 360 человек.

С начала пандемии заболели 2 317 824 человека, а выздоровели 2 221 868 людей.

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