В Сибири разбился пассажирский самолет

Главное: В России под Иркутском при заходе на посадку разбился двухмоторный самолет L-410. Погибли четыре человека, еще 12 — пострадали.

Детали: 12 сентября в России двухмоторный самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинское в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру, два члена экипажа и два пассажира погибли.

Остальным пассажирам оказывается помощь, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главного специалиста отдела по ГО и ЧС Сергея Яковлева, прибывшего на место ЧП, у большинства пострадавших тяжелые повреждения и травмы средней тяжести.

«Самостоятельно передвигаться могут только три пассажира самолета... Остальным пострадавшим нужны носилки. У них тяжелые повреждения и травмы средней тяжести. Одну женщину уже эвакуировали. Вскоре отправим остальных. Нужны жесткие носилки. Как проходит эвакуация? Сначала раненых нужно спустить с горы. Спуск здесь довольно крутой. Затем на лодке по реке метров 100-150. Ну и отвезти в больницу поселка Магистральный», —рассказал он.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Рассматривается также версия об ошибке пилотов.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.

В тему: В середине 2021 года в Кемеровской области России разбился самолет L-410 с парашютистами на борту. Погибли 9 человек.