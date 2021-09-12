Одним из призеров Венецианского кинофестиваля стал фильм о жизни в Одесской женской тюрьме

Главное: Приз за лучший сценарий в секции «Горизонты» 78-го Венецианского кинофестиваля получил словацко-чешско-украинский фильм «Цензорка» Петера Керекеша. В ней рассказывается история молодой матери, заключенной в Одесской тюрьме за убийство. Обладателем «Золотого льва» в этом году стала картина французского режиссера Одри Диван «Событие».

Детали: Фильм «Cenzorka» словацкого режиссера Петера Керекеша получил на 78-м Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий в секции «Горизонты». Как сообщает «Суспильне», социальная драма снята в копродукции Украины, Чехии и Словакии.

Фильм рассказывает историю молодой женщины Олеси, отбывающей наказание в одной из исправительных учреждений Одессы за убийство. Там она рожает первенца.

По закону, Олеся, как и другие осужденные женщины, может жить вместе с ребенком в течение первых трех лет его жизни, а потом должна найти для него дом, чтобы его не отправили в приют.

Женщина наблюдает, как с детьми прощаются другие женщины, и переживает эту разлуку как собственную.

Авторами сценария ленты выступили Иван Остроховский и Петер Керекеш

По данным издания, история задумывалась как документальное исследование цензуры по всему миру, но после поездки в Одессу фильм превратился в игровое кино с непрофессиональными актрисами в ряде главных ролей.

Замысел фильма изменила работница одесской колонии № 74 Ирина Кириязева.

«Сначала это должно было быть широкое документальное исследование цензоров, которые осуществляют различные формы цензуры. Например, цензоры в голливудском кинематографе, цензоры модных магазинов в Саудовской Аравии, цензоры парижской подземки, которые решают, какую музыку можно играть в метро», — рассказал Керекеш в интервью UA:Культура.

«И одной из частей фильма были цензоры в тюрьме, цензура переписки заключенных. И мы решили отправиться в Украину, потому что для нас это что-то и ближнее и дальнее одновременно», — объяснил режиссер.

Как сообщает Lenta.ru, обладателем «Золотого льва» в этом году стала картина французского режиссера Одри Диван «Событие».

«Серебренного льва» за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион за фильм «Cила собаки».

Гран-при жюри была отмечена картина «Рука Бога» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Джон Аркилла за роль в ленте «На работе: пропавшие 8» режиссера Эрика Матти.

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Пенелопе Крус, сыгравшей в картине «Параллельные матери» Педро Альмодовара.

Премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Филиппо Скотти за фильм Соррентино.

Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм «Незнакомая дочь».

Справка: Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинематографический офестиваль мира, основанный в 1932 г по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Проводится ежегодно с 1934 года на острове Лидо. Главный приз — «Золотой лев». По итогам работы всех секций фестиваля вручается также приз Луиджи Де Лаурентиса.

В этом году он проходил с 1 по 11 сентября.

В тему: Фильм «Цензорка» участвовал в секции «Горизонты» 78-го Венецианского кинофестиваля наряду с фильмом «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова. В то же время в основной программе фестиваля выступил фильм украинца Валентина Васяновича «Блик».