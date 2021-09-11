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Новости > В УПЦ издали книгу об истории церковных школ в XVIII-XX веках Полтавской епархии

В УПЦ издали книгу об истории церковных школ в XVIII-XX веках Полтавской епархии

Александра Кудрявцева
11.09.21 14:15
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В УПЦ издали книгу об истории церковных школ в XVIII-XX веках Полтавской епархии
Главное: В Полтаве презентовали новую книгу Украинской Православной Церкви «Церковные школы Полтавской епархии (губернии) (конец XVIII — начало XX вв.)».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, в основу данной научной монографии легло несколько тысяч документальных актов из архивохранилищ Санкт-Петербурга и Полтавы.
 
«На основе как печатных, так и рукописных архивных документов коллектив авторов исследовал исторический путь церковно-школьного дела Полтавской епархии. В то время она территориально совпадала с одноименной губернией. В ходе работы в государственном областном архиве исследователи столкнулись с дефицитом источников — в советские времена не слишком заботились о сохранении документального наследия Православной Церкви. Чтобы восполнить недостающие сведения коллективу пришлось более двух лет провести в хранилищах Санкт-Петербурга.
 
В указанную эпоху получатели образования на светской основе добывали его в земских и народных школах и городских училищах. Духовные знания приобретались в церковно-приходских школах. Именно истории их развития на Полтавщине и посвятили время исследователи», — сообщается на сайте епархии.
 
Подбор архивных материалов и издание книги осуществил авторский коллектив в составе митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа; доктора исторических наук, профессора, заведующей кафедры педагогики и общественных наук Полтавского университета экономики и торговли, члена Национального союза краеведов Украины Ирины Петренко; доктора исторических наук Ирины Перервы и кандидата исторических наук Владимира Перервы.
 
Отмечается, что издание будет полезно ученым, педагогам, историкам, священнослужителям, краеведам, музейным работникам, студентам и всем, интересующимся историей Православной Церкви, образованием и культурой.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре презентовали книгу об историческом пути Украинской Православной Церкви.
 

Тэги: книга, Полтава, школы, УПЦ

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