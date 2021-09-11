Стало известно, сколько украинцы задолжали государству за коммуналку

Главное: Долг украинцев перед государством за жилищно-коммунальные услуги уменьшился почти на 2 млрд гривен. По состоянию на конец июля долги составили 64,4 млрд гривен.

Детали: Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за июль 2021 года сократилась на 1,9 млрд гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Как отмечается, по состоянию на конец июля 2021 года долги составили 64,4 млрд гривен.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 июля долги украинцев составили:

— За поставку и распределение природного газа — 23,7 млрд гривен,

— За поставку тепловой энергии и горячей воды — 20,3 млрд гривен,

— За централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,5 млрд гривен,

— За управление многоквартирным домом — 5,5 млрд гривен,

— За обращение с бытовыми отходами — 1,2 млрд гривен,

— За поставку и распределение электрической энергии — 7,1 млрд гривен.

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