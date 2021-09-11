В ближайшее время должна появиться вакцина от коронавируса для детей

Главное: В ближайшие недели компания Pfizer собирается выпустить вакцину от коронавируса для детей. Препарат такой же, что и для взрослого населения, но с меньшей дозировкой.

Детали: Вакцина от коронавируса компании Pfizer для детей может появиться в ближайшие недели. Об этом сообщает Kurier.

Препарат такой же, что и для взрослого населения, но с меньшей дозировкой.

«В ближайшие недели мы представим властям по всему миру результаты нашего исследования среди детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в том числе здесь, в Европе», — отметила директор по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи.

В свою очередь генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин заявил, что результаты исследования уже доступны и их необходимо обработать для утверждения властями.

«Все выглядит неплохо, все идет по плану», — констатировал Шахин.

Вместе с тем указывается, что к концу года ожидаются также результаты исследования среди детей в возрасте от шести месяцев.

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