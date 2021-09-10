Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз

Главное: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что очередной тест на COVID-19 показал положительный результат. Таким образом, он уже во второй раз заразился коронавирусом, отказавшись от вакцинации.

Детали: Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусом. На своей странице в Facebook он сообщил, что узнал об этом, сдав тест перед участием в Ялтинской европейской стратегии.

«Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями — это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня», — написал он, поблагодарив организаторов за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было.

Разумков также добавил, что пошел на самоизоляцию и некоторое время будет работать дистанционно.

В подтверждение своих слов он опубликовал результаты ПЦР-теста.

Отметим, что накануне Дня Независимости спикер заявил, что не вакцинировался, положившись на антитела, сформировавшиеся после перенесенного ранее ковида.

В тему: 10 ноября 2020 года Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. В тот же день ковидом заболел вице-премьер-министр Алексей Резников.