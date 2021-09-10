Строительство «Северного потока – 2» официально завершено

Главное: «Северный поток – 2» официально построен. Это подтвердили в «Газпроме».

Детали: Утром пятницы, 10 сентября, было официально завершено строительство трубопровода «Северный поток – 2». Об этом информирует «Газпром».

Сообщается следующее: «На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 (по московскому времени) строительство газопровода полностью завершено».

Ожидается, что газ по нему пойдет уже 1 октября.

В тему: Стало известно, когда «Газпром» начнет поставки газа через «Северный поток – 2».