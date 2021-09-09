Чернокожий наркоман устроил спринт по крышам автомобилей, застрявших в киевской пробке

Главное: В столице студент-иностранец перепрыгивал с крыши одного автомобиля на другую в то время, когда транспортные средства тянулись в пробке. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Детали: Накануне по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Победы неизвестный мужчина прыгает по автомобилям. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, прибывшие на место патрульные полицейские и следственно-оперативная группа обнаружили нескольких автовладельцев, которые сами задержали правонарушителя.

Правоохранители говорят, что задержанный был с явными признаками наркотического опьянения, поэтому его передали медицинским работникам.

Правонарушителем оказался студент-иностранец, который недавно попал в поле вспашет полицейских из-за незаконного хранения наркотических средств.

До утра злоумышленник находился в больнице. После этого его задержали и доставили в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий.

Начато уголовное производство по статье о хулиганстве Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, дебоширом оказался гражданин Нигерии.

В тему: 6 декабря 2017 года на Холодногорско-заводской линии харьковского метрополитена обнаженный африканец запрыгнул в вагон поезда на станции «Дворец спорта». На следующей станции — «Московский проспект» — нарушитель был задержан правоохранителями.