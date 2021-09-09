В Днепропетровской области удерживали более сотни рабов

Главное: Днепропетровской области агрофирма удерживала рабов. Всего – 120 человек.

Детали: Возмутительный случай произошел в Днепропетровской области на одной из местных агрофирм. О нем поведала Киевская городская прокуратура.

Сообщается, что тут удерживали 120 рабов.

Информируется следующее: «Злоумышленники отыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы граждан, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства. Людям предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции на территории Днепропетровской области, обещая зарплату в три-четыре тысячи гривен в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание».

Отмечается также: «Людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области, где расселяли в полуразвалившихся домах с абсолютно отсутствующими условиями для проживания. Ежедневно рабочих привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также в сезон на полях для сбора урожая. Работать заставляли по двенадцать-шестнадцать часов в сутки».

При этом оплату за работу рабы не получали.

Уточняется: «Весь их «заработок» ограничивался питанием сомнительного качества два-три раза в сутки и алкогольными напитками».

Правоохранители рассказывают: «На территории домов, где проживали завербованные люди, за ними постоянно наблюдали так называемые бригадиры, которые контролировали подъем и направления на работу, ограничивали их в движении после возвращения с работ, унижали, применяли психологическое давление. При попытке самовольно покинуть территорию бараков, вербовщики и их доверенные лица угрожали людям применением силы, а в случае невыполнения их требований, применяли ее».

Также рабовладельцы обманным путем отбирали у потерпевших мобильные телефоны и паспорта.

Всего было проведено восемнадцать обысков.

Прокуратура сообщает, что были изъяты черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта, бутылки со спиртосодержащей жидкостью и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Резюмируется: «На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. Семнадцать из них уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления».

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