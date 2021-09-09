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Новости > В МОЗ объяснили, будут ли требовать у школьников результаты тестов на коронавирус

В МОЗ объяснили, будут ли требовать у школьников результаты тестов на коронавирус

Агата Кловская
09.09.21 21:14
474
В МОЗ объяснили, будут ли требовать у школьников результаты тестов на коронавирус

Главное: В украинских школах перед началом уроков ученикам должны обязательно измерять температуру. Если она превышена — надо сделать ПЦР-тест или быстрый тест.

Детали: Школа должна быть безопасным местом и в условиях противоэпидемических ограничений закрываться последней и открываться первой. В связи с этим для очного формата работы школы, в случае усиления карантина, должно быть вакцинировано не менее 80% педагогов. Об этом сказал заместитель министра, главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, сообщает ТСН.

По словам специалиста, перед началом уроков в школах ученикам должны обязательно измерять температуру, если она превышена — надо сделать либо ПЦР-тест или быстрый тест.

«Термометрия остается обязательной перед тем как ученик должен начать учебный процесс, если температура является превышенной, в таком случае ребенок должен обратиться к своему врачу. В таком случае действуем по инструкции диагностики коронавирусной болезни — это либо быстрый тест на антиген или ПЦР. Это на усмотрение врача. С другой стороны, обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов сейчас нет. И оно не будет применяться в отношении школ», — сказал главный санврач.

Также Кузин отметил важность вакцинации именно педагогов, которые могут передавать вирус ученикам. По его словам, родителям следует поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах, мониторить уровень охвата персонала учебного заведения, показывать собственный пример или же вести личные переговоры с руководителем учебного заведения.

«Родители должны инициировать рассмотрение этого вопроса (вакцинации учителей) на родительском собрании или на педагогических советах... Родители могут активно инициировать и немножко ускорять эти вещи», — заявил Кузин.

В то же время он добавил, что уменьшать требование до 80% вакцинированных педагогов для работы учреждения, в случае карантина, не будут.

В тему: В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку.

Тэги: Украина, школа, образование, новости Украины, коронавирус, тест на коронавирус

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