Главные новости за 9 сентября 2021 года

— В сессионном зале во время выступления внефракционного депутата Гео Лероса к нему подошел «слуга народа» Николай Тищенко и между ними возник конфликт. В поддержку Лероса подошли депутаты из разных фракций.

— Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко объяснил свое поведение в Верховной Раде, когда он попытался вытолкать из-за трибуны внефракционного депутата Гео Лероса. Последний рассказал свою версию случившегося.

— В комнате полтавской арбалетчицы Таисии Петровой провели обыск. В ее личном дневнике были расписаны жуткие планы на весь сентябрь.

— На временно оккупированных территориях Украины проходит массовая незаконная выдача российских паспортов. Впрочем, полноценными гражданами РФ их владельцы не станут.

— В Украине местные власти будут сами решать, к какой карантинной зоне будет относиться тот или иной регион. Как отметила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, в «желтой» карантинной зоне дети должны продолжать обучение в школах.

— Врач-инфекционист Ольга Голубовская спрогнозировала новую пандемию, вызванную другими возбудителями. Впрочем, ни сроков начала эпидемии, ни что ее спровоцирует, Голубовская не уточнила.

— Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Именно он забил два гола в ворота Андрея Пятова.