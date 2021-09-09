Турция изменила правила въезда в страну детям до 12 лет

Главное: Дети до 12 лет смогут въехать на территорию Турции без тестов на коронавирус. Новые правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром требований.

Детали: Турция разрешила детям до 12 лет въезд без ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген. Об том сообщает Интерфак-Украина со ссылкой на МВД Турции.

«Дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации или антиген-теста для въезда в Турцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром требований.

Ранее без ПЦР-теста разрешалось попасть в страну только детям до 6 лет.

В тему: Турция может закрыться от туристов.