Главное: Врач-инфекционист Ольга Голубовская спрогнозировала новую пандемию, вызванную другими возбудителями. Впрочем, ни сроков начала эпидемии, ни что ее спровоцирует, Голубовская не уточнила.

Детали: Миру грозит новая пандемия, вызванная другим возбудителем. Такой прогноз «Фактам ICTV» озвучила инфекционист Ольга Голубовская.

«Эта коронавирусная инфекция пройдет, закончится, смягчится. Но будет новая пандемия. И была последняя Всемирная ассамблея здравоохранения. То там генеральный директор объявил уже. И это объявили раньше, что будет новая пандемия, вызванная новым возбудителем», — отметила Голубовская.

При этом она не уточнила ни сроков начала новой пандемии, ни что ее спровоцирует.

Но инфекционист призвала делать выводы из ситуации с коронавирусом, учиться на ошибках, чтобы быть готовым к новому вызову.

«И если мы не сделаем уроков с нашей ситуации, то это закончится новой трагедией», — добавила она.

Уже почти два года человечество пытается справиться с коронавирусом. Во многих странах ввели карантинные ограничения, ученые разработали вакцины, однако вирус пока преодолеть не удается.

В тему: Украинцев пугают новыми эпидемиями.