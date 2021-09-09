Тищенко и Лерос прокомментировали свою стычку у трибуны ВРУ

Главное: Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко объяснил свое поведение в Верховной Раде, когда он попытался вытолкать из-за трибуны внефракционного депутата Гео Лероса. Последний рассказал свою версию случившегося.

Детали: Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко объяснил, почему пытался вытолкать народного депутата Украины Гео Лероса (внефракционный, был исключен из фракции «СН») из-за трибуны. Об этом сообщает УНИАН.

Комментируя поступок Тищенко, депутат Виктория Сюмар (фракция «Европейская солидарность») назвала его «жлобом» и подчеркнула, что нельзя позволять «закрывать рты» народным депутатам.

В ответ Тищенко отметил, что выступление Лероса не касалось обсуждаемой на тот момент в сессионном зале темы, напомнив, что депутаты обсуждали отчет ВСК по работе «Укрзализныци», а Лерос пытался оскорбить президента и говорил не по теме. По словам Тищенко, в связи с этим он хотел вывести Лероса из-за трибуны.

Внефракционный депутат Гео Лерос называет символичным то, что нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко в сессионном зале прервал его выступление на фразе, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Ермак превращают всю страну в «филиал мафии». Об этом он заявил в кулуарах Рады, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Лерос отметил, что Тищенко, прервав выступление с критикой в адрес президента, показал, как на сегодняшний день действуют Зеленский с Ярмаком по отношению к гражданам Украины.

«Я завершил свое выступление словами о том, что господин Зеленский вместе с Ермаком стали той самой „опухолью“, которую, к сожалению, уже нужно оперировать, так как ее уже невозможно изменить», — подчеркнул политик.

Комментируя заявление главы фракции «СН» Давида Арахамии о том, что Лероса и Тищенко нужно на несколько дней отстранить от посещения заседаний ВР, нардеп заявил: «один момент по поводу интеллекта Давида Арахамии — он выступил абсолютно точно также негативно, поэтому предавать ценность его словам не считаю нужным». Говоря о том, что его могут отстранить от посещения заседаний ВР, он заверил, что готов к любым действиям власти.

По словам Лероса, поведение Тищенко показывает, как на местах и в целом по стране действует власть Зеленского.

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