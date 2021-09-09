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Новости > На Харьковщине у нерадивой мамаши отобрали четверых детей

На Харьковщине у нерадивой мамаши отобрали четверых детей

Агата Кловская
09.09.21 14:33
242
На Харьковщине у нерадивой мамаши отобрали четверых детей

Главное: В Харьковской области у многодетной матери забрали четверых малолетних детей. Женщина вела аморальный образ жизни.

Детали: В Великобурлукской громаде на Харьковщине полицейские офицеры и комиссия по делам детей забрали четверых малолетних детей у многодетной матери. Об этом сообщили полицейские офицеры громады, пишет «Голос».

Отмечается, что женщина ведет аморальный образ жизни. Детей направили в Великобурлукскую центральную районную больницу. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В тему: В декабре минувшего года в Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей.

Тэги: полиция, общество, Харьков, дети, Харьковская область, новости Украины

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