На Харьковщине у нерадивой мамаши отобрали четверых детей

Главное: В Харьковской области у многодетной матери забрали четверых малолетних детей. Женщина вела аморальный образ жизни.

Детали: В Великобурлукской громаде на Харьковщине полицейские офицеры и комиссия по делам детей забрали четверых малолетних детей у многодетной матери. Об этом сообщили полицейские офицеры громады, пишет «Голос».

Отмечается, что женщина ведет аморальный образ жизни. Детей направили в Великобурлукскую центральную районную больницу. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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