В комнате полтавской арбалетчицы обнаружили жуткие находки

Главное: В комнате полтавской арбалетчицы Таисии Петровой провели обыск. В ее личном дневнике были расписаны жуткие планы на весь сентябрь.

Детали: В комнате Таисии Петровой — девушки, которые открыла стрельбу из арбалета в полтавской школе № 11, обнаружили жуткие находки. Кроме того, правоохранители изъяли телефон девушки. Об этом сообщает «Полтавская волна».

Так, в углу комнаты, говорит очевидица, висел череп со следами засохшей крови. Кроме того, в комнате девушки-стрелка обнаружили ее личный дневник, в котором наперед расписан весь сентябрь.

Кроме убийства учителей, необходимость которых ей приснилась, девушка собиралась осуществить еще ряд нападений, а 22 сентября планировала поджечь собственный дом. Также отмечается, что еще одно убийство у девушки было запланировано еще на 28 августа. Пока неясно, удалось ли ей его реализовать.

Кроме того, правоохранители изъяли телефон девушки, в котором среди прочего содержались фотографии расчлененных животных.

Также, по словам очевидицы, на одной из стен также висела фотография отца девушки. Она была изуродована графическими символами, похожими на иероглифы. Глаза на фотографии — выколоты.

В тему: В Полтаве в школе № 11 девушка устроила стрельбу из арбалета. В результате инцидента ранены двое учителей.

Позже девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе.

19-летнюю Таисию Петрову, которая стреляла из арбалета по учителям в полтавской школе № 11, отправили в СИЗО.