Игрок сборной Казахстана, забивший два гола в ворота Украины, попался на допинге

Главное: Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Именно он забил два гола в ворота Андрея Пятова.

Детали: Игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022, сдал положительный допинг-тест.

Журналист Айдын Кожахмет рассказал: «Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией. Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо».

Также неизвестно, какие наказания ждут футболиста и его команду.

Футбольный клуб «Тобол», за который выступает Валиуллин, выступил с официальным сообщением по этому поводу.

«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста», - говорится в сообщении.

«Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана. Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», - подчеркнули в клубе.

В тему: Сборная Украины по футболу в рамках отбора на Чемпионат мира на выезде сыграла вничью с Казахстаном 2:2. Два гола в ворота Андрея Пятова забил Руслан Валиуллин.