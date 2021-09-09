Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Игрок сборной Казахстана, забивший два гола в ворота Украины, попался на допинге

Игрок сборной Казахстана, забивший два гола в ворота Украины, попался на допинге

Абелардо
09.09.21 12:19
182
Игрок сборной Казахстана, забивший два гола в ворота Украины, попался на допинге

Главное: Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Именно он забил два гола в ворота Андрея Пятова.

Детали: Игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который оформил дубль в ворота сборной Украины (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022, сдал положительный допинг-тест.

Журналист Айдын Кожахмет рассказал: «Защитник сборной Казахстана и «Тобола» Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это случилось, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошедшем матче с Боснией. Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо».

Также неизвестно, какие наказания ждут футболиста и его команду.

Футбольный клуб «Тобол», за который выступает Валиуллин, выступил с официальным сообщением по этому поводу.

«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста», - говорится в сообщении.

«Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана. Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», - подчеркнули в клубе.

В тему: Сборная Украины по футболу в рамках отбора на Чемпионат мира на выезде сыграла вничью с Казахстаном 2:2. Два гола в ворота Андрея Пятова забил Руслан Валиуллин.

Тэги: футбол, сборная Украины, Чемпионат мира, спорт, допинг, сборная Украины по футболу, сборная Казахстана, Руслан Валиуллин

Комментарии

Статьи

09.09.21 10:05

Нежданчик от МВФ подкрался незаметно

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Куда уходят дети
08.09.21 00:08

Куда уходят дети

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.09.21 12:36

«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
09.09.21 12:28

Киевские духовные школы объявили набор слушателей на катехизаторские курсы
09.09.21 12:07

На Виннитчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом к Лядовскому скальному монастырю
09.09.21 11:45

Митрополит Онуфрий расскажет, как достичь мира в душе
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:27

Папа Римский сделал неожиданный подарок зэкам
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
09.09.21 10:51

Стало известно, когда «Газпром» начнет поставки газа через «Северный поток-2»
09.09.21 10:25

В начале следующей недели в Украине ожидается возвращение дождей
09.09.21 10:12

В Украине уже ждут беженцев из Афганистана
09.09.21 12:36

«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
09.09.21 09:07

Врач рассказала, когда Украина перейдет в «красную» зону карантина
09.09.21 08:35

Коронавирус в Украине: 3 663 больных и 61 погибший
08.09.21 23:47

Сборная Украины снова играет вничью. На этот раз с Чехией
08.09.21 19:00

Главные новости за 8 сентября 2021 года
08.09.21 16:55

Ученые создали прибор, убивающий коронавирус
08.09.21 13:43

Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
08.09.21 11:29

В Европе решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса
08.09.21 09:20

На Волыни дельта-коронавирус выявили у 17-дневнего младенца
08.09.21 09:08

Стало известно, сколько киевлян вакцинировалось от коронавируса
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 20:03

Индусы создали лекарство от коронавируса
03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод
02.09.21 21:06

В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
06.09.21 13:55

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни
05.09.21 05:11

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года
06.09.21 15:58

Стало известно, когда Украина «пожелтеет»
Фото и Видео
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
На Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище
На Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище
Появилось видео, как под Киевом эпично горела СТО
Появилось видео, как под Киевом эпично горела СТО
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
В Подмосковье взорвался многоэтажный дом: появилось видео с места ЧП
В Подмосковье взорвался многоэтажный дом: появилось видео с места ЧП
Жертвами пожара в индонезийской тюрьме стали десятки людей
Жертвами пожара в индонезийской тюрьме стали десятки людей
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии
Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.