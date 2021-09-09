Ученые создали необычные клетки

Главное: Ученые из США создали необычную клетку. Она может захватывать различные вещества и частицы, переносить их и перерабатывать.

Детали: Ученые из Чикагского и Нью-Йоркского университетов в США создали необычную искусственную клетку. О ней они сообщили в своем отчете.

Отмечается, что изобретенные ими структуры способны избирательно захватывать различные вещества и частицы, переносить их и перерабатывать.

Эксперты информируют, что организм нуждается в «транспортировке» молекул и химических веществ на требуемые участки.

Специалисты говорят: «Это первая искусственная система, которая может имитировать этот процесс активного транспорта».

В работе сказано, что ученые «сделали большой шаг к созданию полноценного аналога живой клетки во время экспериментов с каплями кремнийорганических жирообразных веществ, которые они заставляли раздуваться с помощью химических реакций, а затем укрепляли их структуру полимерами».

У них получились однотипные клеткообразные структуры с избирательно проницаемой мембраной.

Сообщается, что «полые сферические частицы можно заполнить молекулами различных ферментов, неорганических катализаторов и веществ».

Так, например, такие клетки подходят для очистки воды от капель нефти и других загрязнений, адресной доставки лекарств и постепенного их выделения в кровоток, а также для борьбы с микробами и вирусами.

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