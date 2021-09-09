Папа Римский сделал неожиданный подарок зэкам

Главное: Папа Римский сделал подарок римским заключенным. Он отправил им мороженое.

Детали: Папа Римский Франциск решил сделать неожиданный подарок римским заключенным. Об этом сообщает его канцелярия.

Отмечается, что глава католиков отправил в две тюрьмы (Regina Coeli в центре итальянской столицы и Rebibbia на ее окраине) пятнадцать тысяч порций лакомства.

Информируется, что это «один из нескольких маленьких евангельских жестов, сделанных для того, чтобы помочь и дать надежду тысячам людей в тюрьмах Рима».

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