Автомобиль, в котором убили Тупака Шакура, пустят с молотка

Главное: Автомобиль, в котором убили рэпера Тупака Шакура, выставили на продажу. Цена – 1,7 миллиона долларов.

Детали: В автосалоне Celebrity Cars в Лас-Вегасе продают автомобиль, в котором был убит рэпер Тупак Шакур. За машину BMW 750IL серии 1996 года просят 1,7 миллиона долларов, пишет портал TMZ.

Стоит напомнить, что Тупак Шакур погиб в 1996 году во время конфликта между рэперами Восточного и Западного побережья.

Сообщается, что машину восстановили – удалили все повреждения, избавились от пулевых отверстий в кузове.

Автомобиль уже сменил несколько владельцев.

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