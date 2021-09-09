В начале следующей недели в Украине ожидается возвращение дождей

Главное: В начале следующей недели в Украине пойдут дожди. Но будет тепло.
Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине в начале следующей недели. Синоптики дали свой прогноз на понедельник, 13 сентября.
Ожидается, что в южных и восточных областях, а также в Крыму пойдут дожди.
На остальной территории страны должно быть сухо и малооблачно.
Днем обещают плюс 21-25, а ночью 7-17 тепла.
В Киеве будет сухо: днем плюс 23-25, а ночью 13-15 тепла.
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