В начале следующей недели в Украине ожидается возвращение дождей

Главное: В начале следующей недели в Украине пойдут дожди. Но будет тепло.

Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине в начале следующей недели. Синоптики дали свой прогноз на понедельник, 13 сентября.

Ожидается, что в южных и восточных областях, а также в Крыму пойдут дожди.

На остальной территории страны должно быть сухо и малооблачно.

Днем обещают плюс 21-25, а ночью 7-17 тепла.

В Киеве будет сухо: днем плюс 23-25, а ночью 13-15 тепла.

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