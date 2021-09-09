Коронавирус в Украине: 3 663 больных и 61 погибший

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 3 663 человека. Умер 61 больной.

Детали: В Украине наблюдается наибольший всплеск коронавируса с мая. Данные на четверг, 9 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 3 663 человека. Выздоровели 1 546 людей, а госпитализация понадобилась для 981 больного.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 27 895, методом ИФА – 9 397, экспресс-тестами – 25 438.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (379), а также Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Умер еще 61 человек. За все время скончались 54 175 людей.

С начала пандемии заболели 2 306 939 человек, а выздоровели 2 217 563 больных.

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