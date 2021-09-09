В Киевской области погиб хасид

Главное: Хасид погиб в Киевской области. Тут произошло ДТП.

Детали: В Киевской области произошло ДТП. О нем сообщает полиция.

Сообщается, что авария случилась на трассе Киев-Одесса возле села Чупира.

Разбился автомобиль Mercedes Sprinter под управлением 37-летнего водителя, перевозивший из Умани в аэропорт «Борисполь» тринадцать паломников-хасидов.

Информируется: «Водитель автомобиля двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. После этого он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле».

Жертвой ДТП стал 45-летний гражданин Израиля.

Больше никто не пострадал.

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