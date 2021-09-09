Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киевской области погиб хасид

В Киевской области погиб хасид

Александр Панько
09.09.21 08:26
149
В Киевской области погиб хасид

Главное: Хасид погиб в Киевской области. Тут произошло ДТП.

Детали: В Киевской области произошло ДТП. О нем сообщает полиция.

Сообщается, что авария случилась на трассе Киев-Одесса возле села Чупира.

Разбился автомобиль Mercedes Sprinter под управлением 37-летнего водителя, перевозивший из Умани в аэропорт «Борисполь» тринадцать паломников-хасидов.

Информируется: «Водитель автомобиля двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. После этого он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле».

Жертвой ДТП стал 45-летний гражданин Израиля.

Больше никто не пострадал.

В тему: Из-за хасидов Украине пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью.

Тэги: ДТП, общество, авария, Умань, хасид, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.09.21 10:26

Апокалипсис сегодня

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Куда уходят дети
08.09.21 00:08

Куда уходят дети

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.09.21 09:07

Врач рассказала, когда Украина перейдет в «красную» зону карантина
09.09.21 08:41

На Закарпатье произошло землетрясение без последствий
09.09.21 08:35

Коронавирус в Украине: 3 663 больных и 61 погибший
09.09.21 05:26

Международный день красоты: какой праздник отмечается 9 сентября 2021 года
08.09.21 23:47

Сборная Украины снова играет вничью. На этот раз с Чехией
08.09.21 20:46

Астрономы зафиксировали загадочный радиосигнал от неизвестного источника
08.09.21 19:36

Для вакцинированных украинцев хотят ослабить карантин
08.09.21 19:00

Главные новости за 8 сентября 2021 года
08.09.21 18:35

Священник УПЦ рассказал, как исповедь и покаяние могут изменить жизнь человека
08.09.21 17:00

Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных
09.09.21 08:35

Коронавирус в Украине: 3 663 больных и 61 погибший
08.09.21 23:47

Сборная Украины снова играет вничью. На этот раз с Чехией
08.09.21 19:00

Главные новости за 8 сентября 2021 года
08.09.21 16:55

Ученые создали прибор, убивающий коронавирус
08.09.21 13:43

Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
08.09.21 11:29

В Европе решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса
08.09.21 09:20

На Волыни дельта-коронавирус выявили у 17-дневнего младенца
08.09.21 09:08

Стало известно, сколько киевлян вакцинировалось от коронавируса
08.09.21 08:48

Коронавирус в Украине: 2 772 заболевших и 60 погибших
07.09.21 18:59

Главные новости за 7 сентября 2021 года
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 20:03

Индусы создали лекарство от коронавируса
03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод
02.09.21 21:06

В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
06.09.21 13:55

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку
04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни
05.09.21 05:11

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года
06.09.21 15:58

Стало известно, когда Украина «пожелтеет»
Фото и Видео
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
В Подмосковье взорвался многоэтажный дом: появилось видео с места ЧП
В Подмосковье взорвался многоэтажный дом: появилось видео с места ЧП
Жертвами пожара в индонезийской тюрьме стали десятки людей
Жертвами пожара в индонезийской тюрьме стали десятки людей
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии
Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии
Под Киевом горела церковь: опубликовано видео с места ЧП
Под Киевом горела церковь: опубликовано видео с места ЧП
В Киеве одноглазый водитель маршрутки пьет пиво прямо за рулем
В Киеве одноглазый водитель маршрутки пьет пиво прямо за рулем
Искусственный интеллект сумел дописать Десятую симфонию Людвига ван Бетховена
Искусственный интеллект сумел дописать Десятую симфонию Людвига ван Бетховена
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.