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Новости > Стало известно, когда «Газпром» начнет поставки газа через «Северный поток-2»

Стало известно, когда «Газпром» начнет поставки газа через «Северный поток-2»

Автор: «Фраза»
09.09.21 10:51
368
Стало известно, когда «Газпром» начнет поставки газа через «Северный поток-2»

Главное: Вскоре «Газпром» может начать поставки газа через «Северный поток-2». Это может произойти уже 1 октября.

Детали: Российская газовая компания-монополист «Газпром» уже вскоре может начать поставки газа через «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg.

По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Отметим, что 6 сентября была положена последняя труба газопровода «Северный поток-2». После состыковки немецкой и датской секции, необходимо будет провести еще пусконаладочные работы.

Согласно информации Bloomberg, «Газпром» планирует запустить подачу газа через газопровод уже с 1 октября.

В тему: «Газпром» вынужден будет продать «Северный поток-2».

Тэги: газ, общество, мир, Газпром, поставка, Северный поток-2, транспортировка

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