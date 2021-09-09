Стало известно, когда «Газпром» начнет поставки газа через «Северный поток-2»

Главное: Вскоре «Газпром» может начать поставки газа через «Северный поток-2». Это может произойти уже 1 октября.

Детали: Российская газовая компания-монополист «Газпром» уже вскоре может начать поставки газа через «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg.

По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Отметим, что 6 сентября была положена последняя труба газопровода «Северный поток-2». После состыковки немецкой и датской секции, необходимо будет провести еще пусконаладочные работы.

Согласно информации Bloomberg, «Газпром» планирует запустить подачу газа через газопровод уже с 1 октября.

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