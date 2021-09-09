Врач рассказала, когда Украина перейдет в «красную» зону карантина

Главное: В Украине местные власти будут сами решать, к какой карантинной зоне будет относиться тот или иной регион. Как отметила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, в «желтой» карантинной зоне дети должны продолжать обучение в школах.

Детали: В Украине на местах будут самостоятельно определять, в какую карантинную зону перейдет тот или иной регион. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, сообщает «Голос».

«С медицинской точки зрения любые ограничительные мероприятия, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом, оправданы. Однако, перед тем, как вводить жесткие карантинные мероприятия, в Минздраве должны посоветоваться с финансистами и педагогами. То есть это должно быть комплексное решение», — сказала Мухарская.

По ее словам, в «желтой» карантинной зоне дети должны продолжать обучение в школах.

«В „желтой“ зоне есть ограничения по массовым мероприятиям, обучение в школах разрешено», — подчеркнула Мухарская.

Медик отметила, что на местах будут самостоятельно определять, в какую зону перейдет тот или иной регион.

«Если будут превышенные показатели заболеваемостью коронавирусом, то отдельные регионы могут попасть в „красную“ и „оранжевую“ зону. Когда Киев попадет в „красную“ зону зависит от разных факторов. В частности, как будут соблюдать противоэпидемические меры и сколько людей вакцинируются. Также не стоит забывать, что в столицу приезжает много людей из разных стран, привозя с собой вирус. Поэтому в столице будет быстрее распространяться заболеваемость коронавирусом, чем в маленьком населенном пункте», — резюмировала Мухарская.

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