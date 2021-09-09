Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Врач рассказала, когда Украина перейдет в «красную» зону карантина

Врач рассказала, когда Украина перейдет в «красную» зону карантина

Агата Кловская
09.09.21 09:07
658
Врач рассказала, когда Украина перейдет в «красную» зону карантина

Главное: В Украине местные власти будут сами решать, к какой карантинной зоне будет относиться тот или иной регион. Как отметила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, в «желтой» карантинной зоне дети должны продолжать обучение в школах.

Детали: В Украине на местах будут самостоятельно определять, в какую карантинную зону перейдет тот или иной регион. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, сообщает «Голос».

«С медицинской точки зрения любые ограничительные мероприятия, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом, оправданы. Однако, перед тем, как вводить жесткие карантинные мероприятия, в Минздраве должны посоветоваться с финансистами и педагогами. То есть это должно быть комплексное решение», — сказала Мухарская.

По ее словам, в «желтой» карантинной зоне дети должны продолжать обучение в школах.

«В „желтой“ зоне есть ограничения по массовым мероприятиям, обучение в школах разрешено», — подчеркнула Мухарская.

Медик отметила, что на местах будут самостоятельно определять, в какую зону перейдет тот или иной регион.

«Если будут превышенные показатели заболеваемостью коронавирусом, то отдельные регионы могут попасть в „красную“ и „оранжевую“ зону. Когда Киев попадет в „красную“ зону зависит от разных факторов. В частности, как будут соблюдать противоэпидемические меры и сколько людей вакцинируются. Также не стоит забывать, что в столицу приезжает много людей из разных стран, привозя с собой вирус. Поэтому в столице будет быстрее распространяться заболеваемость коронавирусом, чем в маленьком населенном пункте», — резюмировала Мухарская.

В тему: Стало известно, сколько киевлян вакцинировалось от коронавируса.

Тэги: общество, новости Украины, коронавирус, карантинные зоны, зона карантина

Комментарии

Статьи

08.09.21 10:26

Апокалипсис сегодня

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Куда уходят дети
08.09.21 00:08

Куда уходят дети

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.09.21 08:41

На Закарпатье произошло землетрясение без последствий
09.09.21 08:35

Коронавирус в Украине: 3 663 больных и 61 погибший
09.09.21 08:26

В Киевской области погиб хасид
09.09.21 05:26

Международный день красоты: какой праздник отмечается 9 сентября 2021 года
08.09.21 23:47

Сборная Украины снова играет вничью. На этот раз с Чехией
08.09.21 20:46

Астрономы зафиксировали загадочный радиосигнал от неизвестного источника
08.09.21 19:36

Для вакцинированных украинцев хотят ослабить карантин
08.09.21 19:00

Главные новости за 8 сентября 2021 года
08.09.21 18:35

Священник УПЦ рассказал, как исповедь и покаяние могут изменить жизнь человека
08.09.21 17:00

Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных
09.09.21 08:35

Коронавирус в Украине: 3 663 больных и 61 погибший
08.09.21 23:47

Сборная Украины снова играет вничью. На этот раз с Чехией
08.09.21 19:00

Главные новости за 8 сентября 2021 года
08.09.21 16:55

Ученые создали прибор, убивающий коронавирус
08.09.21 13:43

Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
08.09.21 11:29

В Европе решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса
08.09.21 09:20

На Волыни дельта-коронавирус выявили у 17-дневнего младенца
08.09.21 09:08

Стало известно, сколько киевлян вакцинировалось от коронавируса
08.09.21 08:48

Коронавирус в Украине: 2 772 заболевших и 60 погибших
07.09.21 18:59

Главные новости за 7 сентября 2021 года
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 20:03

Индусы создали лекарство от коронавируса
03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод
02.09.21 21:06

В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
06.09.21 13:55

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку
04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни
05.09.21 05:11

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года
06.09.21 15:58

Стало известно, когда Украина «пожелтеет»
Фото и Видео
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
В Подмосковье взорвался многоэтажный дом: появилось видео с места ЧП
В Подмосковье взорвался многоэтажный дом: появилось видео с места ЧП
Жертвами пожара в индонезийской тюрьме стали десятки людей
Жертвами пожара в индонезийской тюрьме стали десятки людей
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров
Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии
Названы самые опасные области Украины в плане эпидемии
Под Киевом горела церковь: опубликовано видео с места ЧП
Под Киевом горела церковь: опубликовано видео с места ЧП
В Киеве одноглазый водитель маршрутки пьет пиво прямо за рулем
В Киеве одноглазый водитель маршрутки пьет пиво прямо за рулем
Искусственный интеллект сумел дописать Десятую симфонию Людвига ван Бетховена
Искусственный интеллект сумел дописать Десятую симфонию Людвига ван Бетховена
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.