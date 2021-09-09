Международный день красоты: какой праздник отмечается 9 сентября 2021 года

Сегодня, 9 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день красоты и Международный день судоку.

Международный день красоты

Международный день красоты, своим появлением обязан комитету эстетики и косметологии, который начал свою деятельность в июне 1946 года в Европе под руководством Д. Дюмона и Ж. Порсона. Первый конгресс прошёл в Брюсселе.

Масштабность и влиятельность этой организации подтверждена временем и неоценимым вкладом специалистов, которые начали сотрудничество. Конгресс 1995 года дал жизнь празднику.

Вручение Шнобелевской премии

Шнобелевская премия (пародия на Нобелевскую премию) вручается с 1991 года. Она получила большую известность во всем мире. О ней знают даже школьники младших классов.

Эта Антинобелевская премия была учреждена М. Абрахамсом (который основал популярный журнал «Анналы невероятных исследований»). Здесь десять номинаций, которые сначала заставляют над ними посмеяться от души, а затем задуматься о самом достижении лауреата.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День изобретения новых привычек;

- Международный день судоку;

- День плюшевого мишки в США;

- День образования Народного Правительства КНДР (День независимости).