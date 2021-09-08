Газ рекордно подорожал в Европе

Главное: Газ рекордно дорожает. За тысячу кубометров платят уже 670 долларов.

Детали: В среду, 8 сентября, в Европе рекордно подорожал газ. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, на хабе TTF в Нидерландах голубое топливо торговали по 670 долларов за тысячу кубометров – именно столько просили за октябрьские фьючерсы.

Подобный скачок цены объясняется тем, что на конец лета в европейских подземных хранилищах были минимальные запасы газа.

В тему: Украинцам рассказали, когда в их квартирах потеплеют батареи.