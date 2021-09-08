В Белоцерковской епархии УПЦ сгорел храм святого Иоанна Богослова

Главное: На Киевщине сгорел храм святого апостола Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской епархии, пожар произошел 7 сентября в селе Брилевка Ставищенского района.

Пожар начался около 5 часов утра и полностью уничтожил храм изнутри - остались только стены. Причины пожара устанавливаются.

«Белоцерковская епархия просит у всех людей доброй воли молитвенной поддержки и, по возможности, материальной помощи для церкви святого апостола Иоанна Богослова в селе Брилевка», - обратились в епархии.

Помочь можно по реквизитам, указанным здесь.

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