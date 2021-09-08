Международный день солидарности журналистов: какой праздник отмечается 8 сентября 2021 года

Сегодня, 8 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день солидарности журналистов и Международный день грамотности.

Международный день солидарности журналистов

Этот праздник был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в это день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик, который стал активно интересоваться политикой уже в молодости.

Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.

В конце XX века на очередной конференции ООН 8 сентября было названо Международным днем солидарности журналистов. Таким образом, этот день является не просто очередным профессиональным праздником, но и днем, когда все журналисты могут ощутить свое единение, солидарность.

Международный день грамотности

Международный день грамотности — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций (Резолюция 1.141, 14-й сессии ЮНЕСКО).

Грамотность — праздник для человечества, которое достигло впечатляющего прогресса в этой области, доведя количество грамотных людей в мире до четырех миллиардов. Однако грамотность для всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель.

Борьба с неграмотностью по-прежнему остается задачей огромного масштаба и сложности. Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Рождество Богоматери;

— День посиделок на кухне;

— День извинений.