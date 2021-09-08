Рассекречены дата и место презентации новых продуктов Apple

Главное: 14 сентября состоится презентация новых продуктов Apple. Мероприятие под названием «Включение из Калифорнии» состоится в онлайн-формате и будет транслироваться на сайте бренда.
Детали: IT-журналисты подтвердили дату следующей презентации новых продуктов Apple. Она состоится 14 сентября.
В частности, соответствующее уведомление от Apple в Twitter опубликовал журналист Майк Херли.
Судя по уведомлению, мероприятие под названием «Включение из Калифорнии» состоится в онлайн-формате. Трансляция будет вестись на сайте бренда.
По прогнозам в сети, на презентации представят iPhone 13, обновленные часы Apple Watch и планшеты iPad, а также наушники AirPods.
В новой линейке пользователи увидят четыре модели смартфонов: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.
Модели Pro и Pro Max будут оснащены улучшенными настройками камеры с поддержкой портретного режима (размытие фона) на фото и видео.
Поддержка 5G — еще одно преимущество модели. Данный параметр будет поддерживаться во многих странах Азии и Европы.
В тему: Инсайдеры рассказали об особенностях iPhone 13.