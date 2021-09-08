Рассекречены дата и место презентации новых продуктов Apple

Главное: 14 сентября состоится презентация новых продуктов Apple. Мероприятие под названием «Включение из Калифорнии» состоится в онлайн-формате и будет транслироваться на сайте бренда.

Детали: IT-журналисты подтвердили дату следующей презентации новых продуктов Apple. Она состоится 14 сентября.

В частности, соответствующее уведомление от Apple в Twitter опубликовал журналист Майк Херли.

Судя по уведомлению, мероприятие под названием «Включение из Калифорнии» состоится в онлайн-формате. Трансляция будет вестись на сайте бренда.

По прогнозам в сети, на презентации представят iPhone 13, обновленные часы Apple Watch и планшеты iPad, а также наушники AirPods.

Here we go again pic.twitter.com/vD5uPAGJ0r — Myke Hurley (@imyke) September 7, 2021

В новой линейке пользователи увидят четыре модели смартфонов: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Модели Pro и Pro Max будут оснащены улучшенными настройками камеры с поддержкой портретного режима (размытие фона) на фото и видео.

Поддержка 5G — еще одно преимущество модели. Данный параметр будет поддерживаться во многих странах Азии и Европы.

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