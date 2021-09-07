В Москве после коронавируса умер художник-постановщик Кремлевского дворца родом из Украины

Главное: В Москве от осложнений после коронавируса умер известный художник-постановщик родом из Киева Борис Краснов.

Детали: Умер известный российско-украинский продюсер, художник-постановщик шоу Борис Краснов. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на российские СМИ, почетный член академии художеств скончался в центре паллиативной помощи в ночь на вторник, 7 сентября в возрасте 60 лет.

Отмечается, что художник еще во время пандемии перенес коронавирус, после чего у него случился второй инсульт. Тогда сообщалось, что у Краснова отказала вся правая сторона тела. По словам врачей, у пациента не было шансов на спасение.

Позже сценограф был переведен в хоспис.

Отметим, что впервые Краснов перенес инсульт в 2011 году. В августе того же года его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, занимавшейся организацией выставок.

Художника госпитализировали с подозрением на инсульт и провели операцию на головном мозге, после которой он несколько лет восстанавливался в различных клиниках Европы. В 2015 году уголовное преследование в отношении Краснова было прекращено.

Справка: Борис Ройтер, более известный как Краснов, родился в 1961 г в Киеве. Получил образование здесь же. В 1987 г стал лауреатом Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко за оформление спектакля «Так победим» М. Шатрова в театре юного зрителя Запорожья.

После этого по направлению Министерства культуры Украины отправился на стажировку и повышение квалификации в Москву. Здесь он стал почетным членом Российской академии художеств и членом Союза театральных деятелей России. Был сценографом «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой и других многочисленных шоу, в частности, для Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева.

С 2000 года Борис Краснов — художник-постановщик Государственного Кремлевского дворца.