Главные новости за 7 сентября 2021 года

— В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% — зарегистрировано 1023 случая, отметили в КГГА.

— Сумская область может перейти в «желтую» зону карантина уже со следующей недели. В связи с этим на карантин могут быть закрыты большинство школ и детсадов.

— В Украине прививку от коронавируса сделали менее 60% сотрудников учебных заведений. По отдельным регионам и учебным заведениям точных данных нет.

— С начала боевых действия на Донбассе 928 человек обратились с просьбой о помощи в поиске родных. Было открыто 892 розыскных дел. Работа по 701 делу окончена, в том числе 115 — в связи с гибелью и погребением семьей.

— По словам девушки, которая устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе, потребность в убийстве пришла ей во сне. Оружие ей подарили родители на день рождения.

— В Черкассах после двух недель комы умер семилетний мальчик. В причастности к травмированию ребенка правоохранители подозревают неродную бабушку мальчика.

— Около 90% медицинских учреждений Афганистана, которые поддерживает ВОЗ, могут прекратить работу. Западные инвесторы прекратят их финансирование из-за правил, которые не позволяют им иметь дело с «Талибаном».