Большинство школ на Сумщине могут уйти на удаленку

Главное: Сумская область может перейти в «желтую» зону карантина уже со следующей недели. В связи с этим на карантин могут быть закрыты большинство школ и детсадов.

Детали: Со следующей недели Сумская область может перейти в «желтую» зону карантина. Об этом сообщает председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

По его словам, большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.

На карантин закроют учебные заведения, в которых минимум 80% работников не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины.

«С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных на СОVID-19 в Сумской области. При переходе в „желтую“ зону карантина, школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В „желтую зону“ наша область может попасть уже в следующий понедельник», — написал Живицкий.

В тему: В Украине прививку от коронавируса сделали менее 60% сотрудников учебных заведений.

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку.