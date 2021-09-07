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Новости > Большинство школ на Сумщине могут уйти на удаленку

Большинство школ на Сумщине могут уйти на удаленку

Агата Кловская
07.09.21 16:54
274
Большинство школ на Сумщине могут уйти на удаленку

Главное: Сумская область может перейти в «желтую» зону карантина уже со следующей недели. В связи с этим на карантин могут быть закрыты большинство школ и детсадов.

Детали: Со следующей недели Сумская область может перейти в «желтую» зону карантина. Об этом сообщает председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

По его словам, большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.

На карантин закроют учебные заведения, в которых минимум 80% работников не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины.

«С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных на СОVID-19 в Сумской области. При переходе в „желтую“ зону карантина, школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В „желтую зону“ наша область может попасть уже в следующий понедельник»,  написал Живицкий.

В тему: В Украине прививку от коронавируса сделали менее 60% сотрудников учебных заведений.

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку.

Тэги: общество, школа, Сумская область, Сумы, образование, новости Украины, дистанционное обучение, удаленка

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