В крупном ДТП в Польше пострадали семеро украинцев

Главное: В Польше произошло ДТП, в котором семеро украинцев получили травмы. Одному из них делают операцию на позвоночнике.

Детали: В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь украинцев. Авария произошла во вторник утром, 7 сентября.

Сведения о ДТП в Польше разместило Посольство Украины в польском государстве на своей странице в Facebook.

«По сообщению Генерального консульства Украины в Люблине, ...вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовало восемь человек. В результате аварии пострадали семь граждан Украины», — говорится в заявлении.

В связи с этим, все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине.

«По состоянию на сейчас об угрозе жизни не сообщается, состояние пострадавших средней тяжести», — сказано в заявлении.

Кроме того, для оказания консульского сопровождения, возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул. Всем оказывается максимальное содействие, устанавливаются контакты с родственниками.

По словам консула Украины в Люблине Василия Павлюка, одному из пострадавших делают операцию на позвоночнике. Относительно остальных граждан информация выясняется, дипломаты намерены посетить больницы, где находятся пострадавшие украинцы.

«Предварительная информация от полиции — что водитель не был в алкогольном состоянии. Он, наверное, уснул — скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади», — заявил Павлюк.

В тему: 12 июня 2019 года в Любуском воеводстве Польши произошло ДТП, в котором погибли граждане Украины.