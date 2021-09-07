Адвокат Анатолия Шария Елена Льошенко плотно сотрудничает с Офисом президента, – СМИ

Адвокат Анатолия Шария Елена Льошенко плотно сотрудничает с Офисом Президента. Как сообщает ForUm со ссылкой на канал «Инсайдер» в Telegram, доказательством этому может служить ее субботний ужин с Андреем Смирновым, который отвечает в администрации президента за контакт с судами.

«В субботу, 4 сентября пара активно выпивала и ела в одном из столичных ресторанов. Также известно, что Смирнов активно содействовал Льошенко в получении ею звания заслуженный юрист Украины в 2019 году», — отмечает издание.