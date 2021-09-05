В Одессе пьяный вор уснул в чужой квартире

Главное: В Одессе хозяйка квартиры обнаружила у себя дома спящего пьяного мужчину. Ничего вразумительного он сказать не смог, после чего женщина вызвала полицию.

Детали: В Одессе вор забрался в чужую квартиру, но ничего и не украл, потому что заснул. Его обнаружила хозяйка. О курьезном инциденте сообщает Telegram-канал Одесса INFO.

Отмечается, что 45-летняя хозяйка вернулась домой и увидела у себя на диване незнакомого человека. Гость был пьян, и покидать квартиру не хотел.

Женщина попыталась узнать у мужчины, каким образом он очутился в квартире. Однако сонный горе-вор ничего толком объяснить не мог. После этого одесситка вызвала правоохранителей.

В тему: В 2014 году во Флориде нерадивый вор уснул с прямо на месте преступления.