В Запорожье гимназист пережил клиническую смерть прямо на уроке

Главное: В Запорожье гимназист прямо на уроке пережил клиническую смерть. Его жизнь спасали две бригады медиков.

Детали: В запорожской гимназии № 8 14-летний ученик на уроке пережил клиническую смерть. Парня спасли. О происшествии сообщил директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

«Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом», — написал Малашенко в Facebook.

Он также пожелал пациенту выздоровления и заявил, что гордится своими коллегами.

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